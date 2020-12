Si torna a parlare, sequel del film animato targato Illumination che arriverà nelle sale americane il

Nel cast vocale torneranno Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly e Nick Kroll, mentre tra i nuovi ingressi ci saranno Halsey, Pharrell Williams, Bono, Bobby Cannavale, Letitia Wright, Eric Andre e Chelsea Peretti.

La Universal ha annunciato il cast di doppiatori del sequel, co-diretto da Garth Jennings e Christophe Lourdelet, e che arriverà il prossimo Natale diffondendo anche la prima locandina.

Potete ammirarla qui di seguito:

Ambientato in un mondo come il nostro, ma abitato interamente da animali, Sing racconta la storia di Buster Moon, un elegante koala proprietario di un teatro un tempo grandioso ormai caduto in disgrazia. Buster è un eterno—alcuni potrebbero addirittura definirlo delirante—ottimista che ama il teatro più di qualsiasi altra cosa e che farà il possibile per salvaguardarlo. Di fronte allo sgretolamento della ambizione della sua vita, Buster ha un’ultima occasione di ripristinare il suo gioiello in declino al suo antico splendore, producendo la più grande competizione canora al mondo.