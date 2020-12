In, il nuovo lungometraggio Pixar arrivato il 25 dicembre su Disney+, i personaggi principali sono Joe Gardner e 22, un’anima non ancora incarnata per via della sua indole decisamente “particolare” per così dire.

Guardando la pellicola, possiamo scoprire 22 (doppiato da Tina Fey in lingua originale e da Paola Cortellesi in italiano) ha avuto una serie di mentori illustri nel corso degli anni. Su una parete nella sua dimora su cui ci sono nomi del calibro di Vincent van Gogh, Martin Luther King Jr., Amelia Earhart, Albert Einstein, Johnny Cash, Jack Kirby e Joe Ranft.

Per praticità, a seguire potete trovare una versione più corposa dell’elenco dei mentori.

Questi sono quelli che vediamo o vengono citati direttamente in Soul:

Abramo Lincoln Mahatma Gandhi (solo citato) Madre Teresa Niccolò Copernicus Muhammad Ali Maria Antonietta Carl Jung George Orwell (solo citato)

Nelle etichette appiccicate sulla parete troviamo:

Vincent van Gogh Nellie Bly Copernico Leonardo da Vinci Marvin Gaye Joe Grant Babe Ruth Joe Ranft Jack Kirby Harvey Milk Marie Černá Maya Tsosie Stephen Hawking Herman Jakobs Nelson Mandela Johannes Gutenberg Jan Kowalski Caterina la grande Giovanna d’Arco Thomas Edison Amelia Earhart Confucio Eleanor Roosevelt Ts’ai Lun Mahatma Gandhi Johnny Cash Harriet Tubman Grace O’Malley Anna Kowalczyk Pawet Jankowski Balogh Tamás Marie Curie Prince Aretha Franklin Petar Jankovic Albert Einstein María Izquierdo Jiří Svobada Archimede Martin Luther King Jr. Pablo Picasso William Taylor John Wilson Emine Demir Mary Johnson Mike Oznowicz

Soul è approdato su Disney+ a Natale.

Tra i doppiatori nella versione italiana troveremo Paola Cortellesi (22) e Neri Marcorè (Joe Gardner); l’attore e compositore Jonis Bascir (il barbiere di Joe, Dez); la pallavolista Paola Egonu (Sognaluna); l’artista musicale David Blank(cantante nella metropolitana); la modella e influencer Paola Turani (Maria Antonietta); e le influencer Marta Losito (Rachel) e Giulia Penna (Juliet).

La sinossi:

Che cosa vi rende davvero voi stessi? Il nuovo lungometraggio targato Pixar Animation Studios Soul presenta Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra. Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima precoce che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.

Nel film, Joe è doppiato da Jamie Foxx, mentre Phylicia Rashad è sua madre. Daveed Diggs interpreta la nemesi di Joe, Paul, mentre Tina Fey interpreta 22. Tra i doppiatori anche Questlove.

A comporre la colonna sonora originale troviamo che Jon Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!