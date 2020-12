Durante gli impegni stampa diper, il nuovo film della Pixar arrivato in streaming su Disney+ a Natale, il regista dell’acclamato studio d’animazione ha raccontato che, nelle varie scelte creative, una in particolare aveva destato qualche “preoccupazione” nei dirigenti dello studio.

Si tratta dell’effetto sonoro fatto dalle anime nel momento in cui passano nell’aldilà, effetto ottenuto mediante un fulmina insetti.

Ricordo di aver ricevuto un sacco di osservazioni su quell’effetto! Ricordo che la gente mi diceva “Ma non vorrai… mette paura!”. Non ricordo neanche perché la gente fosse così spaventata, a me pareva divertente. C’erano molte persone che volevano che cambiassimo quell’effetto, ma a me il fulmina insetti piaceva!