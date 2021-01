La Paramount ha acquistato i diritti di sfruttamento cinematografici di: il musical dei Monty Python. Il progetto doveva inizialmente venir prodotto dalla 20Th Century Fox quando sia il CEO della Paramount e la presidente della produzione cinematografica dello studio erano ancora entrambi in forze alla major poi acquistata dalla Disney. Il film è già completamente sviluppato con una sceneggiatura del membro dei Monty Python Eric Idle, anche autore delle canzoni insieme a John DuPrez. La regia è stata affidata a Casey Nicholaw, già coreografo dello spettacolo teatrale di Broadway. Nicholaw ha già lavorato come regista e coreografo anche a spettacoli come, raccogliendo nel corso della sua carriera 10 candidature ai Tony Awards, vincendo nel 2011 proprio per la regia di The Book of Mormon (co-diretto con Trey Parker).

La commedia musicale è basata su Monty Python e il Sacro Graal (Monty Python and the Holy Grail) del 1975 e, a teatro, si è avvalsa negli anni del contributo di interpreti celebri come Tim Curry (The Rocky Horror Picture Show), Hank Azaria (Brockmire) e Christian Slater (Mr. Robot).

Spamalot ha debuttato a Chicago nel 2004 ed è stato poi un grande successo a Broadway con la regia di Mike Nichols, conquistando 14 nomination ai Tony e vincendo nella categoria di Miglior Musical.

