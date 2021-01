Le riprese di Spider-Man 3 (attualmente ancora senza titolo) sono in corso ormai da qualche tempo ad Atlanta, Georgia. Ancora poco sappiamo sul film, se non che riunirà i vari Peter Parker visti finora… e anche villain del passato come Octopus ed Electro.

In una diretta di due giorni fa su Instagram assieme a Chris Pratt (durante la quale quest’ultimo ha confermato di essere in partenza per l’Australia per le riprese di Thor: Love and Thunder),, Holland ha parlato dell’esperienza di essere sul set del cinecomic Marvel/Sony:

Abbiamo iniziato le riprese qualche mese fa, e per me la cosa più assurda è il fatto che siamo tornati a girare ad Atlanta. È dove ho fatto la mia primissima audizione per Spider-Man. Stiamo girando Spider-Man 3 esattamente nello stesso teatro di posa dove ho fatto la mia audizione, è una specie di cerchio che si chiude: attraverso la stessa porta che aveva attraversato il “me” diciottenne, nervosissimo, che sperava di ottenere quella parte. Ora attraverso quella porta a 24 anni, giro questo terzo film innamorato della vita, sicuro di me, pronto a godermi tutto ciò che mi sta succedendo. Quindi è qualcosa di fantastico!

Vi ricordiamo che anche Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange in Spider-Man 3, per poi dedicarsi a Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore, mentre Alfred Molina sarà Octopus.

La produzione si terrà tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore di Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità di Spider-Man, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

