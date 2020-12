Non sappiamo ancora setornerà effettivamente nei panni del “primo” Peter Parker cinematografico indei Marvel Studios.

I rumour sono molti in questi giorni. Ma nell’attesa di qualche conferma o smentita l’illustratore spdrmnkyxxiii ha fatto volare un po’ la fantasia realizzando una suggestiva fan arte che ci mostra un Peter interpretato da Maguire più adulto e segnato dal tempo e probabilmente da passate battaglie.

Potete vedere la fan art qua sotto:

Le riprese di Spider-Man 3 sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore.

La produzione si terrà tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore di Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità di Spider-Man, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

