Lo scorso novembre abbiamo avuto modo di vedere su Netflix, ultimo film dedicato alla nota e amata spugna di mare.

Ora, sempre in tema Spongebob, ViacomCBS Consumer Products, Nickelodeon, la National Football League e Junk Food Clothing hanno stretto una collaborazione per portare in vita una collezione di t-shirt e felpe ispirate al noto personaggio e realizzate dall’artista King Saladeen.

Trovate l’intera collezione in vendita su NFLShop.com, SpongeBobShop.com, Fanatics.com e JunkfoodClothing.com.

Potete vedere alcuni dei prodotti nella gallery qua sotto:

Ecco la sinossi ufficiale dell’ultimo film:

Dopo che Gary, l’amato animale domestico di SpongeBob, è stato rapito, SpongeBob e il suo migliore amico Patrick Stella si imbarcano in un’avventura epica nella Città Perduta di Atlantic City per riportare Gary a casa. Mentre si destreggiano tra le delizie e i pericoli di questa divertente ma allo stesso tempo rischiosa missione di salvataggio, SpongeBob e i suoi amici dimostrano che non c’è niente di più forte del potere dell’amicizia.

Diretto da Tim Hill, sceneggiatore della serie, il film è stato realizzato per la prima volta in CGI anche se resta ben evidente il sapore 2D, e come avrete notato dal cammeo di Keanu Reeves anche stavolta vi saranno inserti in live action dopo David Hasselhoff nel film del 2004.

Hans Zimmer si è occupato della colonna sonora, che include anche canzoni di grandi nomi della musica internazionale.

Ricordiamo che SpongeBob: Fuori dall’Acqua, uscito nel 2015, ha incassato ben 325 milioni di dollari in tutto il mondo.

FONTE: ComicBook.com