Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Deadline la A24 avrebbe recentemente acquisito i diritti di, mystery-drama girato in Galles in gran segreto durante la pandemia diretto da Joanna Hogg con protagonista

Il progetto, che si trova attualmente in fase di post-produzione, segue la storia di una donna di mezza età e di sua madre che si ritrovano a dover fare i conti con dei segreti sepolti da tempo quando decidono di tornare nella loro ex casa di famiglia, un maniero un tempo grandioso diventato ora un hotel quasi vuoto e pieno di misteri.

Nel cast di The Eternal Daughter troviamo anche Joseph Mydell, Carly Davies e Alfie Sankey-Green.

La Element Pictures (Room, La favorita, Normal People) e la JWH Films hanno prodotto il progetto in collaborazione con BBC Film. Martin Scorsese figura come produttore esecutivo.

La Swinton e la Hogg hanno già collaborato per The Souvenir (2019) e per The Souvenir: Part II, sequel la cui uscita è prevista entro quest’anno.

