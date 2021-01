In un’intervista rilasciata a DreadCentral , il boss della Troma Lloyd Kaufman ha avuto modo di dire la sua sulla sceneggiatura del remake di

Sceneggiatura che definisce come migliore di quella originale:

Macon Blair conosce la Troma meglio di me. Ha visto tutto. Ha visto il cartoon, ha visto lo special di Halloween, ha visto ogni cosa. E ama i nostri film come Troma’s War e Terror Firmer. Ho letto la sceneggiatura e devo riconoscergli che è addirittura migliore dell’originale. Se vorrà chiamarmi, sarò felice [di partecipare, ndr.]. Ho imparato col musical a lasciare la creatività ai creativi. Ho imparato a lasciare che siano loro, eventualmente, a chiedere. Nel caso, ci sono.

Stando a quanto segnalato da deadline a inizio dicembre, il protagonista del remake di The Toxic Avenger sarà Peter Dinklage (Game of Thrones – Il Trono di Spade, X-Men: giorni di un futuro passato).

A scrivere e dirigere il film sarà Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore). A realizzare il progetto sarà la Legendary Pictures assieme alla stessa Troma: i due fondatori di quest’ultima, nonché co-registi del primo Vendicatore Tossico, Lloyd Kaufman e Michael Herz, si occuperanno della produzione di questa nuova iterazione del loro “eroe”. Per la Legendary ci saranno Alex Garcia e Jay Ashenfelter.

La storia originale è quella di un ragazzo nerd e imbranato di nome Melvin Ferd che lavora in una palestra dove viene maltrattato da tutti. Un giorno, mentre viene inseguito dai suoi aguzzini, cade in un contenitore di rifiuti tossici e si trasforma in Toxic Avenger, un vendicatore dall’aspetto orribile che combatte il crimine armato di uno spazzolone e trova l’amore in una ragazza cieca.

Nell’immaginaria città di Tromaville vive il giovane Melvin Ferd, un ragazzo imbranato che lavora nella palestra chiamata Tromaville Health Club. Melvin viene giornalmente deriso e maltrattato dai giovani che frequentano la palestra (ad esempio viene costretto a indossare un tutù e a baciare una pecora). Durante uno di questi pesanti scherzi, Melvin viene inseguito da alcuni giovani che ridono di lui e precipita da una finestra, cadendo in un contenitore di rifiuti tossici. Un gruppo di spacciatori, capeggiati da Cigar Face, sta tentando di corrompere il poliziotto O’Clancy. Quando questi rifiuta il denaro, sbuca una creatura mostruosa, Toxic Avenger (Melvin dopo la trasformazione), che salva il poliziotto ingaggiando una violenta lotta con gli spacciatori. Toxic torna a casa dalla madre, che però è terrorizzata e non lo fa entrare, perciò si costruisce un’abitazione di fortuna situata nella discarica di rifiuti tossici.

