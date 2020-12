ha condotto la puntata di ieri sera del: l’attore era stato previsto come conduttore del popolare programma della NBC come parte della promozione di, che sarebbe dovuto uscire il 18 dicembre in tutto il mondo dopo l’iniziale slittamento dalla data iniziale del 20 novembre. Come noto, il film è stato poi spostato al 1 ottobre 2021 e sarà tra i titoli del listino Warner Bros a uscire in contemporanea sia al cinema che sulla piattaforma streaming HBO Max per il primo mese. La decisione è stata presa dalla Warner senza coinvolgere agenzie, partner produttivi o talent, e la cosa ha generato molte reazioni negative. Tra tutte, quella del regista Denis Villeneuve , che ha scritto un articolo al vetriolo su Variety. Non solo: anche la Legendary Entertainment, che ha finanziato buona parte del budget di Dune ma ha appreso della decisione dai notiziari, ha minacciato di intentare una causa nei confronti della Warner.

Chalamet, che interpreta il protagonista Paul Atreides in Dune, ieri sera non ha menzionato la vicenda, ma ha reso esplicito il suo supporto ai produttori indossando una felpa della Legendary a conclusione della serata, dove si è rivolto agli spettatori chiedendo loro di essere gentili: “È stato un anno assurdo… possiamo essere più gentili. Ogni tipo di gentilezza conta”.

Potete vedere alcuni degli sketch del programma a cui ha partecipato Timothée Chalamet qui sotto: