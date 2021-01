Normalmente, siamo abituati a vedereintento a diffondere inavvertitamente degli spoiler sui film dell’Universo Cinematografico della Marvel, ma, col suo ultimo tweet , è stato decisamente abile: non ha rivelato nulla a parte una data, quella di domani, 14 gennaio 2021.

Ecco, a seguire, il cinguettio postato sulla piattaforma social da Tom Holland:

14/01/21 😏 — Tom Holland (@TomHolland1996) January 12, 2021

Le ipotesi sono, chiaramente, tre. La prima ruota intorno a Uncharted, il film con Tom Holland e Mark Wahlberg basato sull’omonima IP videoludica della Naughty Dog. Le riprese del moviegame sono terminate da un po’ e, giusto qualche giorno fa, il profilo Twitter ufficiale del lungometraggio, ha diffuso in rete quattro immagini che, in puro stile Uncharted, hanno un sapore misterioso e avventuroso e raffigurano una croce (utilizzata poi come chiave), una statua ricoperta di ragnatele e una mappa. Le potete trovare in QUESTA PAGINA.

Poi, ovviamente, c’è il terzo Spider-Man in cui il Peter Parker di Tom Holland comparirà di fianco al Doctor Strange di Benedict Cumberbatch. Stephen Strange ricoprirà il ruolo di mentore, un po’ come fatto da Tony Stark in Spider-Man: Homecoming e da Nick Fury e Happy in Spider-Man: Far From Home. Anche se è sicuramente troppo presto per un teaser, in tal senso sarebbe più logico per Uncharted.

Infine c’è quella che, per quanto interessante, risulta forse la meno attesa e appetibile per parte del fandom: un nuovo trailer per Cherry, la pellicola dei fratelli Russo che, prossimamente, debutterà su Apple TV+ (e in quei cinema americani che risultano effettivamente aperti). Qualche giorno fa abbiamo potuto ammirare un primo trailer del progetto che però era decisamente più nei paraggi di una vera e propria clip che di un trailer strettamente inteso (potete trovarla qua).

Per scoprire di cosa stia parlando Tom Holland, non ci resta altro che tenere a freno la curiosità per qualche altra oretta.

