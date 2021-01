In un’intervista con il Los Angeles Times per promuovereha parlato del suo “metodo” e di come faccia a distinguere i personaggi che interpreta.

Come raccontato dall’attore, si tratta di curare il modo in cui i personaggi si muovono:

La fisicità per me è il modo migliore con cui cerco di distinguere i personaggi che interpreto. Se guardate Peter Parker, è molto energico, e poi faccio questa cosa di tenere le braccia molli. Gli regala questa aria molto giovane e infantile.

Ricordiamo che l’attore è impegnato sul set di Spider-Man 3 le cui riprese sono in corso ad Atlanta.

Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore.

La produzione si terrà tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore di Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.