Durante la sua “breve” ma intensa carrieraha recitato in molte tipologie di film, dai drammi storici a quelli familiari passando anche per, ovviamente, i cinecomic.

In una recente chiacchierata a cui Holland ha preso parte per Variety insieme a Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Black Panther), il giovane attore ha rivelato che vorrebbe diversificare la sua filmografia, recitando possibilmente anche in un film horror in futuro:

Mi piacerebbe prendere parte a un film horror, anche se ne sono terrorizzato. Scappa – Get Out è uno dei pochi film horror che abbia veramente visto, e adoro quel film, ma non so come farti capire quanto abbia turbato il mio sonno.

Ricordiamo che prossimamente vedremo Holland in Cherry, nuovo film diretto dai fratelli Russo. Ecco tutte le informazioni sul progetto:

L’opera, ispirata alla vera storia dell’autore, segue un ex medico dell’esercito che torna dall’Iraq con un disturbo da stress post-traumatico (DPTS); dopo gli orrori della guerra cade nella dipendenza da oppiacei e inizia a rapinare banche

Cherry è il primo film dei fratelli Russo (di nuovo con Tom Holland) dopo Avengers: Endgame. La sceneggiatrice Jessica Goldberg (The Path) ha scritto il film assieme a Angela Otstot (The Shield).

Nel cast troviamo anche Ciara Bravo, Bill Skarsgard, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini e Kyle Harvey.