Per trascorrere la quarantena durante l’emergenza Covid-19, Tom Ya, dalla Francia, ha deciso di unire passione e lavoro provando a replicare il più fedelmente possibile il castello nella sua versione mostrata in Harry Potter e il Principe Mezzosangue, l’ultimo film a usare un modellino in scala per le riprese prima che la produzione ne realizzasse una replica digitale per Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2 e Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald.

I software utilizzati sono stati Rhino, Blender e Lumion. Il progetto è ancora in corso: tutto è partito a febbraio durante il primo lockdown, ma nel corso delle ultime settimane il 27enne si è dedicato anche ad alcuni interni, come la Sala Grande.

Il canale TikTok di Ya è diventato particolarmente seguito, così come la sua pagina Instagram da cui alleghiamo alcune foto e video:

