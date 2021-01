Questa estate al Camp Forest Green, più precisamente dal 13 al 15 agosto e di nuovo dal 15 al 17 agosto, saranno fatte delle proiezioni speciali di(Friday the 13th Part VI: Jason Lives), sesto film del noto franchise horror diretto da

Lo stesso regista Tom McLoughlin sarà presente il 14 agosto come ospite speciale. Camp Forest Green, per chi non lo sapesse, è stata la location per Camp Crystal Lake, luogo dove si ambientano gran parte delle vicende del sesto lungometraggio.

Qua sotto potete leggere la sinossi di Venerdì 13 parte VI – Jason vive di Tom McLoughlin:

Quando era bambino Tommy Jarvis fece qualcosa che molti prima di lui tentarono rimettendoci la vita: uccise Jason Vorhees, l’assassino che fù il terrore degli abitanti di Crystal Lake. Oggi, dopo tanti anni, Tommy è tormentato dalla pura che Jason sia ancora vivo. Tommy decide così di andare con un amico a dissepellire la bara di Jason ma, sfortunatamente per lui (e sopratutto per il suo amico), invece di trovare un corpo putrefatto si trova di fronte a un Jason pronto a tornare in vita per scatenare di nuovo tutta la sua furia mortale in Venerdì 13 Parte VI: Jason Vive.

Venerdì 13 Parte VI: Jason Vive è approdato nelle sale nel 1986.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: On Set Cinema (via Bloody Disgusting)