LEGGI ANCHE – Paul Greengrass voleva realizzare un film di Watchmen nello stile di Joker

In passatoavrebbe voluto realizzare un film basato sulla celeberrima graphic novel

In seguito la regia dell’adattamento cinematografico dell’opera fumettistica finì nelle mani di Zack Snyder, come ben sappiamo. Di recente però Greengrass è tornato a parlare del suo progetto mai realizzato, e proprio per questo il conceptual artist Adam Brockbank ha deciso di diffondere online alcuni concept art che realizzò per il film in cui possiamo osservare il look di Rorschach.

Potete vedere i concept qua sotto:

Ecco la descrizione ufficiale del film di Zack Snyder:

Il film, tratto da un famoso racconto a fumetti, si svolge in America in un oscuro 1985, nel quale supereroi in costume sono parte della società e l’orologio che segna il “giorno del giudizio”, che delinea la tensione tra USA e l’Unione Sovietica, si avvicina a mezzanotte. Quando uno dei suoi vecchi colleghi viene assassinato, Rorschach (vigilante mascherato ormai tagliato fuori dal giro ma non per questo meno motivato) si impegna a smantellare il complotto ed uccidere e screditare tutti i passati e presenti supereroi. Quando riprende i contatti con la sua vecchia legione di combattenti contro il crimine – un gruppo scalcinato di supereroi in pensione – di cui solo uno ha effettivamente dei super poteri. Rorschach riesce a scoprire una vasta ed inquietante cospirazione con collegamenti ad un passato comune e catastrofiche conseguenze per il futuro. La loro missione è sorvegliare sull’umanità. Ma chi sorveglia i sorveglianti?

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Adam Brockbank/Instagram