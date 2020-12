In una recente intervista con Cinemablend Patty Jenkins ha svelato cheavrà una scena extra nei titoli di coda.

La clip è stata rimossa dai file mostrati in anteprima alla stampa americana, perciò il 25 dicembre sarà una grossa sorpresa per tutti i fan che vedranno il film al cinema o su HBO Max.

La regista ha spiegato in proposito:

Meglio lasciare che sia una sorpresa per il pubblico. Solo perché, non me ne vogliate, se qualcuno l’avesse descritta mi sarei ritrovata a pensare: “Beh, che gusto c’è? A questo punto tanto valeva metterla alla fine del film!”.

La clip sarà disponibile alla fine di titoli di coda sia in sala che su HBO Max, anche se Jenkins ha ammesso che sarebbe stato forte invitare la gente ad andare al cinema inserendo la scena solo per le copie destinate alle sale cinematografiche:

Lo so, sarebbe stato furbo, ma non possiamo farlo al momento a causa del COVID. Troppe persone non possono andare al cinema in sicurezza.

Wonder Woman 1984 sarà al cinema e su HBO Max a Natale negli Stati Uniti, a gennaio in Italia. Questa la sinossi ufficiale:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compare anche Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah, così come Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones e Gal Gadot sono i produttori del film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns e Walter Hamada ne sono i produttori esecutivi.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.