Nel corso di una conversazione con Aaron Sorkin per Variety ha parlato disenza peli sulla lingua raccontando di un momento, durante la lavorazione, in cui la Warner Bros. ha mostrato dei dubbi nei confronti della pellicola.

Ha poi spiegato di non capire l’approccio di alcuni registi e studi, che talvolta si trovano a iniziare le riprese di un progetto senza assicurarsi di avere una sceneggiatura pronta:

La parte più difficile è non perdere la bussola e la fede. Credo sia assolutamente necessario avere una sceneggiatura pronta e esserne convinta. Non capisco come facciano gli altri a lavorare con le cose in evoluzione, non so come si faccia a tenere tutto sotto controllo. Non ci credo e non mi fido che siano gli studi a occuparsene. Vorrei tanto che la smettessero, finite ogni ca*zo di cosa e completate una sceneggiatura prima di girare. È una cosa che mi fa impazzire.

Abbiamo scritto la sceneggiatura con molta cura [per Wonder Woman 1984] e poi abbiamo prestato fede al lavoro svolto e agli artisti di cui ci siamo circondati e al progetto fatto. Permettimi di dire che è bellissimo poterlo finalmente vedere, è stato un film così complesso a tal punto che a metà lavorazione lo studio ci ha detto: “Non siamo sicuri di queste cose”. Io ho risposto: “Non potete ancora giudicarlo, gli effetti non sono pronti. Adesso sembra stupido, ma dovete aspettare”.