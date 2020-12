Come noto, la prima sequenza diè ambientata a Themyscira: un lungo flashback che mostra una giovane Diana partecipare alle Olimpiadi delle Amazzoni. Successivamente, il film prosegue con un’altra lunga scena d’azione ambientata questa volta ai giorni nostri, a Washington DC, in un centro commerciale (scena intravista nei vari trailer).

In un’intervista pubblicata da Joblo, la regista Patty Jenkins spiega che la Warner Bros. non è mai stata convinta dell’idea di proporre due scene d’azione di seguito, e che più volte ha proposto di toglierne una per ridurre la durata del film:

Non sono sempre state incluse entrambe nel film. È stato per il successo del primo film, ma anche per altro. Non le avrei inserite entrambe solo per il successo del primo film, perché in realtà rendeva la durata della pellicola troppo lunga. Ci sono due scene d’apertura nel nostro film, ne discutevamo in continuazione con lo studio e loro ci dicevano: “Dobbiamo tagliare la sequenza nel centro commerciale negli anni ottanta, oppure tagliare la parte con le Amazzoni”. E io rispondevo: non possiamo tagliare nessuna delle due.

Il motivo per cui mi sono resa conto che avevamo bisogno della scena con le Amazzoni è il fatto che… Era importante presentare il contesto al pubblico che non aveva visto il primo film, e che magari avrebbe visto questo film in aereo! Mi rendevo conto che per loro sarebbe stato difficile capire chi è Diana, e cosa stava succedendo, senza presentare una scena come quella.

E adoro il fatto che in quella scena si proponga il concetto che “per diventare un grande eroe ci vuole tutta la vita”, sapete? In quella scena le Amazzoni cercano di insegnare a Diana quel concetto molto saggio, e cioè che non si tratta di essere la più forte o la più veloce, ma di accumulare una serie di esperienze e osservazioni complesse durante la propria vita per diventare una vera eroina. E adoro il fatto che non se ne renda realmente conto fino al discorso che c’è alla fine del film.”