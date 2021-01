a “dominare” la classifica americana del weekend di Capodanno, incassando 5.5 milioni di dollari negli Stati Uniti. Il film ha raccolto altri 10.1 milioni di dollari nel resto del mondo, salendo a 118.5 milioni di dollari complessivi in una settimana. In tempi normali, avrebbe incassato una cifra simile nel giro del primo weekend solo negli Stati Uniti, ma la situazione globale è tale per cui si tratta comunque di un risultato notevole. Il calo rispetto al debutto, però, si fa notare e questo potrebbe dimostrare un calo di interesse negli spettatori americani: negli USA finora la pellicola ha raccolto 28.5 milioni di dollari. Nello stesso tempo, Wonder Woman 1984 è disponibile su HBO Max , ma la Warner Bros non diffonde dati trasparenti sulle visualizzazioni (limitandosi a comunicare il numero di abbonati con i dati trimestrali).

Al secondo posto negli Stati Uniti troviamo I Croods 2: una nuova era, con 2.2 milioni di dollari nella sesta settimana di programmazione, per un totale di 34.5 milioni di dollari negli USA e 115 milioni di dollari nel mondo. Ricordiamo che si tratta del primo film distribuito da Universal con un accordo con AMC e Cinemark nel quale i cinema ricevono una percentuale degli incassi digital, in cambio di una finestra di esclusiva cinematografica ridotta a sole due settimane. Stesso dicasi per Notizie dal mondo, che incassa 1.7 milioni di dollari e sale a 5.4 milioni complessivi (il film arriverà nel mondo con Netflix).

Quarta posizione per Monster Hunter, che incassa 1.2 milioni di dollari e sale a 6.3 milioni complessivi (10.2 in tutto il mondo).

Chiude la top-five il thriller psicologico Fatale, con 700mila dollari e un totale di 3.1 milioni di dollari.

A livello internazionale, da notare gli incassi di Soul, che è uscito al cinema nei paesi che non hanno Disney+ come Cina, Arabia Saudita e Tailandia: la pellicola della Pixar ha incassato 16.5 milioni di dollari nel suo secondo weekend, per un totale di 32.5 milioni globali.

BOX-OFFICE USA 1-3 / 1 / 2020

WONDER WOMAN 1984 – $5,500,000 / $28,500,000 I CROODS 2 – $2,180,000 / $34,514,280 NOTIZIE DAL MONDO – $1,690,000 / $5,407,170 MONSTER HUNTER – $1,250,000 / $5,466,000 FATALE – $700,000 / $3,091,447 PROMISING YOUNG WOMAN – $660,000 / $1,868,180 PINOCCHIO – $284,035 / $772,873 THE WAR WITH GRANDPA – $115,000 / $18,668,705 ALIEN – $75,000 / $75,000 FREAKY – $55,000 / $8,757,060

Fonte: BOM