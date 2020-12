Dopo il silenzio stampa di Santo Stefano , la Warner Bros. ha comunicato le stime d’incasso per il weekend d’esordio dinegli Stati Uniti: si parla di 16.7 milioni di dollari, il miglior esordio per un film nel paese da quando la pandemia di Coronavirus ha colpito (battendo i 9.7 milioni die i 9.3 milioni di). Il primo film incassò 103.2 milioni di dollari nel weekend d’esordio, nel giugno del 2017. Come noto, la Warner ha distribuito la pellicola sia in 2151 cinema che sulla piattaforma streaming HBO Max, in quanto circa il 60% delle sale americane sono chiuse a causa delle misure restrittive. In 180 cinema IMAX aperti, la pellicola ha incassato 1.2 milioni di dollari. Fuori dagli USA, ha raccolto 19.4 milioni di dollari in 42 territori, per un weekend globale da 36.1 milioni di dollari. Complessivamente, finora, il cinecomic ha raggiunto gli 85 milioni di dollari in tutto il mondo.

WarnerMedia afferma che sulla piattaforma streaming HBO Max il film è stato visto da “quasi la metà degli abbonati nel giorno di uscita (cioè a Natale), insieme a milioni di iscritti che accedono utilizzando sistemi via cavo, wireless o servizi partner. HBO Max ha visto le ore di visione totali di venerdì triplicare rispetto a una giornata media del mese precedente”. Va ricordato che gli abbonati al servizio sono attualmente 12.6 milioni.

Gli altri film nuovi del weekend natalizio: Notizie dal mondo ha raccolto 2.4 milioni di dollari, mentre Promising Young Woman ha debuttato con 680mila dollari.

INCASSI USA 25/27 DICEMBRE 2020

WONDER WOMAN 1984 – $16,700,000 / $16,700,000 NOTIZIE DAL MONDO – $2,400,000 / $2,400,000 I CROODS 2: UNA NUOVA ERA – $1,730,000 / $30,346,740 MONSTER HUNTER – $1,125,000 / $4,216,000 PROMISING YOUNG WOMAN – $680,000 / $680,000 FATALE – $660,000 / $1,961,261 PINOCCHIO – $274,605 / $274,605 ELF – $115,000 / $1,978,568 NATIONAL LAMPOON’S CHRISTMAS VACATION – $91,000 / $871,000 THE WAR WITH GRANDPA – $90,882 / $18,389,880

Fonte: BOM