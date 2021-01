Durante una live ospitata su YouTube,ha mostrato una foto inedita di. Lo scatto doveva originariamente apparire inal posto di quello che abbiamo poi potuto vedere sul grande schermo, una foto che si andava direttamente a collegare con il primo Wonder Woman di Patty Jenkins e dunque risale a quando la regista non era ancora collegata al progetto. Mostra quella che potremmo definire una “timeline alternativa”.

Nell’immagine, ambientata durante la Guerra di Crimea, possiamo vedere Diana intenta a reggere delle… teste mozzate!

In maniera alquanto curiosa, della questione ne ha parlato, in maniera decisamente allusiva, la stessa Patty Jenkins qualche giorno fa durante il podcast di Marc Maron, come vi abbiamo raccontato qualche ora fa. La regista ha spiegato che, all’inizio, la Warner non nutriva molta fiducia nelle sue idee per la pellicola spiegando che, dopo un tira e molla contrattuale durato anni, anche a giochi fatti:

era tutto un: “Uh…sì, ok, ma facciamo così“. Io rispondevo: “Ma alle donne non interessa roba simile. Diana che fa la dura e che decapita le persone, non è… io sono una fan di Wonder Woman, e non è ciò che cerco“. Riuscivo comunque a sentire quel nervosismo scosso da parte loro per il mio punto di vista.

Wonder Woman 1984 è uscito al cinema a Natale negli Stati Uniti, in Italia uscirà nel 2021. Questa la sinossi ufficiale:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compaiono Gal Gadot nei panni di Diana Prince, Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah, e Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.