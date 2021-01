Buona domenica a tutti! Iniziamo la newsletter ricordandovi che ogni giorno sul nostro canale Twitch, alle 10 del mattino, vi teniamo compagnia con la rassegna stampa della giornata. Una delle notizie più importanti della settimana è senza dubbio la rivelazione diffusa da Deadline secondo cui Chris Evans sta chiudendo le trattative per tornare a interpretare Captain America in uno o più progetti futuri dei Marvel Studios. Non sappiamo ulteriori dettagli, e lo stesso attore non ha voluto confermare la cosa sui social commentando semplicemente “questa mi è nuova!”, ma la fonte è estremamente affidabile e difficilmente sbaglia su queste cose…