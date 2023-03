1997: fuga da New York, il nuovo film sarà un “requel”

Come noto, il team dei Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella) si occuperà, per i 20Th Century Studios, della regia del reboot di 1997: Fuga da New York.

Durante gli impegni stampa per il nuovo Scream, il team di registi ha potuto specificare che questo nuovo film collegato allo storico capolavoro di John Carpenter, sarà una sorta di mix fra un reboot e un sequel. Un requel in buona sostanza.

È una grande domanda. Non conosciamo ancora così bene il film da poter essere in grado di dire qualcosa, ma requel rende bene l’idea. Non esiste un modo giusto per fare il remake di un film così grandioso e importante, sarebbe folle provarci. Per questo cercheremo di prendere in prestito quello che amiamo del film e mettere insieme qualcosa.

Quando poi viene chiesto loro se sia più complicato seguire le orme di un regista come Wes Craven o uno come John Carpenter, Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, ridendo, spiegano:

Siamo davvero ghiotti per punizioni come queste! Non so davvero perché lo facciamo.

Qualche settimana fa, Tyler Gillett ha parlato proprio di come il loro nuovo 1997: Fuga da New York non sarà un remake

Non è un remake, si tratta di uno di quei film che non puoi rifare, per noi è intoccabile è così importante per noi che è come se vivesse nella stratosfera, è difficile quantificare quanto lo amiamo. Sarà probabilmente simile a Scream credo, come un cenno, una continuazione di quello che amiamo di quel mondo e quei personaggi.

FONTE: Comic Book