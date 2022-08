Si farà o non si farà questo chiacchieratissimo sequel di 2 Single a nozze, la commedia campione d’incassi uscita nel 2005 diretta da David Dobkin e interpretata da Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams e Isla Fisher con Will Ferrell e Bradley Cooper in ruoli di contorno?

È ancora presto per saperlo con certezza, ma è stato proprio Owen Wilson a toccare nuovamente l’argomento in una recente intervista. L’attore, che prossimamente ritroveremo nella seconda stagione di Loki, non ha specificato se abbia o meno letto una sceneggiatura per il progetto ma ha ammesso, nel momento in cui è stato interpellato in merito, che “stiamo lavorando ad alcune cose” aggiungendo:

David Dobkin, il regista, credo stia esplorando alcune idee. Il primo è stato uno di quei film che ci hanno fatto divertire tantissimo mentre ci lavoravamo cosa resa anche più lieta dal bel responso del pubblico. Per questo, dobbiamo sperare di fare qualcosa all’altezza del primo.

Anche l’anno scorso, durante la promozione stampa di Loki, Owen Wilson si era ritrovato a parlare del sequel di 2 Single a Nozze gettando un po’ di acqua sul fuoco dato che, secondo i rumour di quei giorni, pareva che le riprese fossero imminenti.

Quando, nell’autunno del 2020, abbiamo intervistato Vince Vaughn al junket virtuale di Freaky, avevamo ricevuto la seguente risposta circa il seguito della pellicola:

Sì, ne abbiamo parlato e gli ho detto che prenderò parte al film solo se lo ambienterà sulla costa di Amalfi! [ridendo, ndr.] Scherzi a parte, sì ne abbiamo parlato e, per quel che mi riguarda, sarei davvero curioso di scoprire dove sono finiti quei due personaggi, in che fase delle loro vite si trovano. Parteciperei, ma dev’essere ben fatto e non solo per battere cassa.

