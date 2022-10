2001: Odissea nello Spazio torna ad Arcadia Cinema con la conferenza dell’astrofisico Luca Perri!

2001: Odissea nello Spazio è un film che gli spettatori di Arcadia Cinema di Melzo conoscono particolarmente bene. Indimenticabili sono infatti le numerose proiezioni del film di Stanley Kubrick in pellicola 70 mm che si sono tenute in questi anni nella gigantesca sala Energia. Nel 2018, poi, noi di BadTaste.it abbiamo avuto l’onore di introdurre la proiezione del film in versione rimasterizzata in 4K, grazie a un ispirato Francesco Alò (trovate il video qui sotto).

Sabato 5 novembre, alle ore 14:30, sarà possibile rivivere l’emozione di vedere il capolavoro di Kubrick in Sala Energia con un nuovo ospite: l’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri, che terrà una conferenza dedicata proprio al film.

Luca Perri è Astrofisico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e divulgatore scientifico, Coordinatore Scientifico di BergamoScienza, autore e conduttore dei programmi RAI “Superquark+” e “Nautilus”. Questa una sua breve riflessione sul film:

Mai fidarsi di chi canticchia filastrocche – La scienza di 2001: Odissea nello Spazio Se c’è un film che viene considerato il film di fantascienza per eccellenza, questo è 2001: Odissea nello Spazio. E se c’è un film di cui nessuno capisce il finale, questo è – ancora una volta – 2001: Odissea nello Spazio. E indovinate qual è il film che più di tutti viene considerato fantascienza realistica? Sempre 2001: Odissea nello Spazio. L’unico film che è fatto talmente bene da far nascere nei decenni successivi l’idea di un complotto. Ma è davvero tanto realistico dal punto di vista scientifico? E, soprattutto, davvero vi affidereste ad un’intelligenza artificiale per fare un viaggio spaziale?

Questo il programma del pomeriggio:

Ore 14.30 Introduzione e proiezione del film 2001: Odissea nello Spazio

Ore 17.00 Intervallo

Ore 17.30 Conferenza a cura di Luca Perri

Il biglietto è comprensivo della conferenza e della visione del film, tariffa unica 7 euro.