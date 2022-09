24 Hours in Vegas: Jonathan Majors in trattative per vestire i panni della star dell’NBA Dennis Rodman

Secondo quanto riportato da Deadline Jonathan Majors (Loki) sarebbe in trattative con la Lionsgate per vestire i panni della star dell’NBA Dennis Rodman nel biopic 24 Hours in Vegas, un progetto incentrato sulla folle avventura intrapresa dal giocatore insieme al suo ombroso assistente, GN, nel bel mezzo delle finali dell’NBA del 1998.

Il lungometraggio racconterà nel dettaglio la nascita dell’amicizia che nessuno dei due interessati pensava possibile e che finirà per essere una panacea ai loro problemi.

Phil Lord, Chris Miller e Aditya Sood produrranno il progetto per la Lord Miller. Ari Lubet, Will Allegra e Rodman saranno invece i produttori esecutivi. Jordan VanDina si è occupato della sceneggiatura.

Aaron Edmonds and Jorge Alfaro Silva supervisioneranno il progetto per la major.

Ricordiamo che Dennis Rodman è apparso anche al cinema nel 1997 al fianco di Jean-Claude Van Damme in Double Team – Gioco di squadra.

