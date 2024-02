Cillian Murphy è tornato a parlare di 28 anni dopo, il terzo capitolo della saga horror cominciata, nel 2002, con 28 giorni dopo, il film di Danny Boyle con Naomie Harris, Brendan Gleeson e Christopher Ecclestone.

Nel corso di un’intervista con Variety, l’attore ha parlato del progetto senza ancora confermarsi come attore:

Non posso dire altro a questo punto, ma ho sempre detto che l’avrei fatto perché quel film ha cambiato tutto per me e nutro grande affetto verso il film e verso Alex [Garland] e Danny [Boyle]. Non guardo mai i film in cui recito, ma quello rappresenta l’eccezione. Capita sempre nel periodo di Halloween, senza contare che durante la pandemia la gente mi mandava continuamente delle clip. L’ho mostrato anche ai miei figli e ha retto benissimo, anche se parliamo di 23 anni fa. Sono davvero felice che riuniremo la banda per realizzare questo film.