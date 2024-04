Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes si sono uniti al cast del primo film della trilogia di 28 anni dopo, prodotta dalla Sony Pictures con Danny Boyle e Alex Garland e annunciata qualche tempo fa.

Garland ha scritto i tre film, mentre Boyle dirigerà il primo, che vedrà i tre attori coinvolti in ruoli principali. Non vi è più menzione, invece, di Charlie Hunnam, che potrebbe essere stato sostituito da Taylor-Johnson. Non è ancora chiaro se Cillian Murphy tornerà nei panni di Jim, anche se ha già espresso il desiderio di farlo: sarà comunque coinvolto come produttore.

Ricordiamo che recentemente Nia DaCosta ha accettato di dirigere il secondo film. L’idea è di girare i tre film senza soluzione di continuità, con un budget di circa 75 milioni di dollari ciascuno.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate