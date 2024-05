Durante una recente intervista con Total Film, Jodie Comer si è detta “incredibilmente” emozionata per 28 anni dopo, l’atteso primo film della nuova trilogia seguito di 28 giorni dopo che vedrà anche la partecipazione di Cillian Murphy, come confermato pochi giorni fa da Tom Rothman della Sony Pictures.

L’attrice ha ammesso però di essere anche “terrorizzata” all’idea di svelare dettagli sul progetto e ha poi aggiunto:

Avendo incontro Danny posso dire che è incredibilmente sicuro di sé e innovativo. In quanto attrice trovarsi su un set con qualcuno come lui al comando è elettrizzante. Ricordo che quando ho visto 28 giorni dopo sono rimasta così colpita da quando fosse radicato nella realtà, e da quanto ci esplorasse in quanto specie, che indagasse sui nostri atteggiamenti e sulle nostre reazioni.

Ho avvertito una verità emozionante in quel film che mi ha attratto completamente, ed è lo stesso che ho provato leggendo questa sceneggiatura.