Danny Boyle e Alex Garland tornano al lavoro per realizzare 28 anni dopo, a 22 anni dall’uscita da 28 giorni dopo.

L’Hollywood Reporter segnala che l’ambizione è quella di realizzare una nuova trilogia di film zombie: William Morris Endeavor proporrà il progetto a studios e streamer nei prossimi mesi.

Il film originale uscì nel 2002 e aveva per protagonista Cillian Murphy: Garland si occupò della sceneggiatura, Boyle della regia. Costato solo 8 milioni di dollari, ne incassò 84 in tutto il mondo e fece una fortuna in home video. Nel 2007 uscì 28 settimane dopo, prodotto da Garland e Boyle e diretto da Juan Carlos Fresnadillo: costato 15 milioni, ne incassò 65 in tutto il mondo.

Il nuovo film verrà scritto nuovamente da Garland (che sta sviluppando l’idea per una trilogia) e diretto da Boyle, con un budget decisamente alto: 75 milioni di dollari. Non sappiamo ancora se Cillian Murphy farà parte di 28 anni dopo, anche se più volte ha espresso il desiderio di tornare in un sequel.

Vi terremo aggiornati!

