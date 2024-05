Sony ha reso nota la data di uscita nei cinema di 28 anni dopo, il film diretto da Danny Boyle e scritto da Alex Garland che inaugurerà la trilogia di sequel di 28 giorni dopo (e 28 settimane dopo). L’attesissimo lungometraggio sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 20 giugno del 2025.

La conferma al fatto che, dopo tre lustri di speculazioni, Danny Boyle e Alex Garland avrebbero finalmente messo in cantiere 28 anni dopo è arrivata a metà gennaio grazie a uno scoop dell’Hollywood Reporter.

I due creatori della saga avrebbero deciso di collaborare con Sony Pictures visto che la major ha garantito loro sia il budget richiesto per i vari film – circa 60 milioni ciascuno (o, per lo meno, i primi due) che la certezza della release sul grande schermo. Lo studio ha battuto la concorrenza della Warner, anch’essa interessata alla cosa, perché l’attuale CEO di Sony Pictures, Tom Rothman, ha alle spalle 3 decadi abbondanti di collaborazioni con Boyle. Quando era a capo della 20Th Century Fox, fu Rothman a inaugurare Fox Searchlight e ha collaborato con Danny Boyle a ben 8 film, da Una vita esagerata a 127 ore, passando anche per 28 giorni dopo e 28 settimane dopo (che venne solo prodotto da Boyle).

Attualmente nel cast di 28 anni dopo sono stati confermati Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes e Jack O’Connell.

