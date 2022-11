28 giorno dopo, Danny Boyle si dice “molto tentato” dal girare il terzo film

In una nuova intervista rilasciata a NME in occasione dei 20 anni di 28 giorni dopo, il regista Danny Boyle e il protagonista Cillian Murphy hanno discusso della possibilità di dare vita a un terzo episodio della saga.

Cominciamo proprio da Cillian Murphy che dice:

Quando gli viene ricordato che Alex Garland ha un’idea per un terzo 28 giorni dopo (ECCO I DETTAGLI) Danny Boyle prosegue:

Sarei molto tentato dal dirigerlo. Mi sembra un periodo giusto per farlo. È divertente, non ci pensavo fino a che non mi hai menzionato la cosa poi mi sono ricordato “Bang! Quella sceneggiatura!” che è ancora una volta ambientata in Inghilterra e ha molto a che fare con l’Inghilterra. Staremo a vedere, chi lo sa? Potrebbe tornare a fuoco perché una delle cose che stanno accadendo nel settore al momento è che dev’esserci una ragione non indifferente per finire in sala perché ce ne stanno sempre meno. È diventato complicato per le compagnie distribuire i film e per i cinema mostrarli. Faticano a portare gente in sala a meno che non sia una roba Marvel o Top Gun: Maverick. Ma una terza parte porterebbe gente in sala se fosse decente.