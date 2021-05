In queste nuove iterazioni, Laura e Massimo saranno di nuovo insieme ma il loro nuovo inizio sarà reso più complicato dai legami familiari di Massimo e da un uomo misterioso che entra nella vita di Laura deciso a conquistare il suo cure a ogni costo. Contrariamente al primo 365 giorni, che era un’acquisizione di Netflix, il secondo e terzo episodio saranno prodotti direttamente dal colosso dello streaming.

La storia del film polacco, tra i più visti di sempre su Netflix, si concentra su un potente boss mafioso che rapisce una donna dandole un anno di tempo per innamorarsi di lui. Il film aveva fatto nascere una caterva di polemiche fra le quali quelle della cantante Duffy che si era così espressa:

Questo non dovrebbe rappresentare intrattenimento o essere descritto e commercializzato come tale. Non riesco a immaginare come abbia fatto Netflix a non rendersi conto di quanto sia negligente, insensibile e pericoloso. Ha addirittura spinto alcune giovani donne, di recente, a chiedere per scherzo a Michele Morrone, il protagonista, di rapirle.