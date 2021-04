L’anno scorso abbiamo scoperto che, flop della Universal Pictures con protagonista Keanu Reeves, avrà un sequel.

È di poche ore fa la notizia che a scrivere il progetto ci saranno l’attrice di Lucifer Aimee Garcia e l’autrice bestseller del New York Times AJ Mendez.

Il seguito verrà diretto da Ron Yuan (che ha interpretato il sergente Qiang in Mulan) e pare verrà distribuito in tutto il mondo da Netflix.

Il nuovo film sarà ambientato 300 anni nel futuro, in un mondo esotico e cyberpunk, e reinventerà sia il film del 2013 che il materiale originale Chūshingura, la più nota opera teatrale giapponese.

“Sono incredibilmente entusiasta di lavorare con la Universal e la produzione a questo film che mescolerà i generi: dalle arti marziali, all’azione, all’horror, al cyberpunk,” aveva affermato Yuan l’anno scorso. “Sarà una corsa eccitante, divertente, intensa, potentissima che gli spettatori in tutto il mondo potranno apprezzare“.

La pellicola verrà prodotta da Universal 1440 Entertainment, una divisione produttiva di Universal Pictures Home Entertainment.

Il film originale venne scritto da Chris Morgan e Hossein Amini, su una storia concepita da Morgan e Walter Hamada. Alla regia Carl Rinsch. Protagonisti della pellicola erano Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi e Ko Shibasaki. Costato oltre 200 milioni di dollari, 47 Ronin raccolse solo 38 milioni di dollari negli Stati Uniti e 151 in tutto il mondo, rivelandosi un grande flop.

La sinossi originale:

In un Giappone feudale e abitato da creature demoniache, il principe Asano viene costretto con l’inganno ad uccidersi per colpa di una stregoneria che gli aveva portato disonore. La figlia sarà costretta, dopo un periodo di lutto, a sposare un nuovo principe, e i suoi vecchi samurai,, in quanto senza padrone, costretti all’esilio. Kai è un emarginato che si unisce ad Oishi, il leader dei 47 Ronin. Insieme cercano la vendetta sul tiranno Signore che ha ucciso il loro Maestro, bandendo i suoi seguaci guerrieri. Per restituire l’onore al loro feudo, i guerrieri si troveranno ad affrontare delle dure prove per distruggere gli ordinari guerrieri.

Yuan ha già diretto Step Up China: Year for the Dance, inoltre ha diretto le scene d’azione di Wild Card, Black Dynamite e Angel of Death e della co-produzione sino-taiwanese Black and White: Dawn of Justice.

Fonte: Deadline