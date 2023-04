Durante il tour promozionale del suo nuovo lavoro, Renfield (LEGGI LA RECENSIONE), Nicolas Cage è stato ospite del Late Show with Stephen Colbert: in quest’occasione, ha rivelato quali sono i suoi 5 film preferiti, tra quelli a cui lui stesso ha preso parte.

Eccoli di seguito:

Tra gli altri titoli della sua ampia filmografia, l’attore cita anche Face/Off, commentando:

Sapete qual è la cosa interessante di Face/Off… Face/Off è stato un grande film, un grande film di uno studio, che ho girato alla Paramount. E ho potuto usare quello che avevo imparato da questo piccolo film, Stress da vampiro, metterlo in questo film gigante e ha funzionato! Mi sono detto: “La gente lo apprezza davvero!“. E quindi sono stato molto contento dei risultati ottenuti.

Potete vedere l’intervista qui sotto:

In Renfield, uscito il 14 aprile negli Stati Uniti e in arrivo il 25 maggio in Italia, Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta il protagonista omonimo, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar® Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

Il film è diretto da Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman – Il film) da una sceneggiatura di Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), basata su un’idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible. Nel cast anche Awkwafina, Ben Schwartz e Adrian Martinez.

Cosa ne pensate delle parole di Nicolas Cage sui suoi film preferiti? Lasciate un commento!

FONTE: Youtube

Classifiche consigliate