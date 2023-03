65: Fuga dalla Terra, Adam Driver paragona il contesto della storia al Covid-19

Durante una chiacchierata con Comicbook, Adam Driver ha parlato di 65: Fuga dalla Terra, che sarà nelle sale dal prossimo 27 aprile.

L’attore ha parlato nello specifico dei temi della pellicola, sottolineando il motivo per cui sembra che abbiano una certa risonanza negli spettatori:

Forse l’idea di “famiglia che si crea” è una cosa che tocca le persone alla luce di qualcosa di grosso come il Covid. Il Covid è qualcosa di invisibile, che rende il tutto ancora più terrificante, ma parliamo di un nemico senza precedenti, che è esattamente quello che le persone nella nostra storia devono affrontare. Non potrebbero avere un passato più diverso, ma si ritrovano a fronteggiare un nemico comune che non hanno mai visto prima. Hanno perso persone ovunque, e il dolore li unisce, finendo però per dare loro anche speranza.