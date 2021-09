è già arrivato il tempo di festeggiare in grande stile Halloween. La divisione nazionale della Disney ci ha inoltrato tutti i dettagli della nuova stagione che prenderà il via da domani presso il parco alle porte di Parigi.

Potete conoscerli tutti leggendo quanto riportato qua sotto!

Il Festival di Halloween Disney torna dal 1 ottobre al 7 novembre a Disneyland Paris!

Il Festival di Halloween torna a Disneyland Paris dal 1° ottobre al 7 novembre 2021. In programma il ritorno dei Cattivi Disney, decorazioni immersive e foto con i Personaggi Disney più amati, senza l’obbligo di mascherina nei Selfie Spot designati. Tante le novità da scoprire in famiglia o con gli amici nelle varie aree dei Parchi Disney, nei ristoranti e nelle boutique. I visitatori possono tornare a vivere fantastiche avventure in compagnia dei Cattivi Disney per gridare insieme “We love Halloween”! Inoltre quest’anno a grandissima richiesta, farà il suo ritorno la celebre serata di Halloween prevista appunto il 31 ottobre. Per maggiori informazioni ed acquisto biglietti consultare: www.disneylandparis.com.

Il grande ritorno di Malefica

Una delle novità della stagione è una nuova versione di Malefica, la strega farà la sua apparizione con le sembianze di un drago. Un carro emblematico che la mostra in versione super ritorna ad attraversare Main Street nel Parco Disneyland con apparizioni a sorpresa!

Inoltre i temerari potranno incontrarla e scattare divertentissimi selfie in un’area dedicata e soprattutto tematizzata! Assolutamente da non perdere…

I Cattivi Disney pronti al classico «Dolcetto o Scherzetto»

I Cattivi Disney: Malefica, Capitan Uncino, la Regina Malvagia e molti altri Cattvi sono pronti a mettersi in posa con i visitatori in un’atmosfera spaventosa sia al Parco Disneyland che al Parco Walt Disney Studios. E’ possibile incontrare anche molti Personaggi Disney come Topolino, Minnie, Pippo e Stitch, vestiti con i loro costumi di Halloween più belli! Preparate i vostri cellulari e le macchine fotografiche per scattare selfie divertenti in loro compagnia. Per maggiori informazioni sui luoghi e gli orari dei Selfie Spot è possibile consultare l’App ufficiale di Disneyland Paris. Inoltre nei Selfie Spot all’esterno gli ospiti possono finalmente mostrare il sorriso togliendo la mascherina per la foto.

Tutti gli ospiti con più di 6 anni dovranno sempre indossare una mascherina all’interno dei Parchi Disney. E’ possibile rimuoverla temporaneamente soltanto durante i pasti e per fare una foto con i Personaggi Disney nei Selfie Spots designati. Per maggiori informazioni sulle misure di sanitarie e di sicurezza rinforzate si prega di consultare la seguente pagina: misure sanitarie.

Decorazioni e attrazioni a tema

Quest’anno per Halloween, grandi e piccini possono ammirare 330 zucche, 175 metri di ghirlande luminose, 56 lanterne, 40 amichevoli fantasmi e molti scheletri – di cui il più grande di oltre tre metri – che decorano il Parco Disneyland durante tutta la stagione. Gli Scatti Magici* saranno tematizzati con i colori di Halloween e ci saranno molte sorprese. Il Festival di Halloween Disney è un’opportunità perfetta per scoprire, o riscoprire alcune delle attrazioni più emozionanti. I visitatori possono visitare Phantom of Manor, un’attrazione misteriosa e spettrale, con oltre 60 animatronics, 50 effetti speciali e 400 decorazioni a tema. Poi ci sono le discese da capogiro di The Twilight Zone Tower of Terror. Piccola curiosità : in realtà gli ascensori non cadono nel vuoto ma sono invece tirati verso il basso? Questo sistema originale fa scendere gli ascensori molto più velocemente e da agli ospiti la sensazione di volare sospesi nel vuoto quando alzano le braccia al cielo. Nelle boutiques è possibile acquistare una miriade di gadget dedicati alla stagione. Tra questi, davvero imperdibile la linea “Fabulously Villainous» disegnata dal team di Disneyland Paris, con felpe, sciarpe, ombrelli, badges e tazze che si illuminano che vedono protagonisti i Cattivi Disney. A Disneyland Paris anche le bevande e il cibo sono a tema Halloween. Vi consigliamo un gustoso piatto di carne accompagnato dalla zucca e dalle “trompettes de la Mort” (funghi spettrali) guarnita con “sauce diable” oppure il menù della Regina Malvagia di Biancaneve che include un dessert ispirato alla famosa mela avvelenata. Dolci gustosissimi ispirati a Crudelia e Topolino chiudono in bellezza il pasto.

Il 31 ottobre al Parco Disneyland dalle 20 alle 2 si terrà il Disney’s Halloween Party

Durante questa serata imperdibile, il Parco Disneyland sarà aperto eccezionalmente fino alle 2 di notte con un’atmosfera spaventosa e le principali attrazioni aperte come Phantom Manor, Big Thunder Mountain, Peter Pan’s Flight e Pirates of the Caribbean. I Personaggi e i Cattivi Disney accoglieranno gli ospiti in un’atmosfera stregata insieme a molte altre sorprese. Inoltre gli ospiti si potranno travestire e rivelare il proprio lato stregato insieme con i Cattivi Disney. I biglietti per la serata danno anche la possibilità di entrare al Parco Disneyland a partire dalle 17. Per maggiori informazioni ed l’acquisto dei biglietti, visitare: Disneylandparis.com

