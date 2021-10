Il Magico Natale Disney è pronto a tornare a, il parco alle porte della capitale francese. Grazie al comunicato stampa fornito dalla divisione nazionale della major, possiamo segnalare tutti i dettagli della stagione che arriverà dopo quella dedicata ad Halloween.

Ecco le varie informazioni da sapere.

Torna a Disneyland Paris il Magico Natale Disney con un programma di intrattenimento da sogno!

Attesissimo il ritorno di spettacoli iconici come Disney Illuminations, il Re Leone e i Ritmi della Terra del Branco e una Parata totalmente rinnovata

Disneyland Paris, 18 ottobre 2021 – Quale posto migliore per celebrare le feste natalizie se non Disneyland Paris? Topolino e i suoi amici stanno preparando un programma d’intrattenimento da sogno per le festività natalizie con l’arrivo di una nuova Parata, diurna e notturna, l’attesissimo ritorno dello spettacolo Disney Illuminations a partire dal 21 dicembre e dello spettacolo del Re Leone e i Ritmi

della Terra del Branco già da fine ottobre.

Il Magico Natale Disney dal 13 novembre 2021 al 9 gennaio 2022

Perché aspettare dicembre se si può festeggiare il Natale già da novembre? In famiglia, in coppia o con gli amici, l’importante è condividere questi momenti unici e tanto attesi insieme. Dal 13 novembre, Disneyland Paris sarà avvolto dalla magia del Natale per far sognare grandi e piccini celebrando così le festività nel migliore dei modi. Nel Parco Disneyland un albero maestoso, scintillante, alto 24 metri accoglierà i visitatori al loro arrivo mentre illuminazioni, ghirlande colorate e palline di Natale li guideranno fino al Castello della Bella Addormentata. Per aggiungere ancora più magia la neve farà la sua comparsa diverse volte al giorno incantando tutti incantando tutti quelli che attraverseranno Main Street, U.S.A.! Naturalmente non mancheranno i Personaggi Disney nei loro abiti delle feste come Topolino, Minnie, Paperino, Pippo o Stitch ci sarà anche Babbo Natale in persona, per aggiungere ancora più magia ai 2 Parchi Disney. Topolino ed i suoi amici negli ultimi tempi hanno lavorato in gran segreto alla produzione di una nuova Parata “Topolino e la sua Parata scintillante”… finalmente è pronta per essere presentata a grandi e piccini in occasione del Natale. Questa Parata inedita, sarà composta da 5 straordinari carri, molto luminosi, con protagonisti Topolino e suoi amici, le Principesse Disney e Babbo Natale, accompagnati da Trilly. Ognuno di carri rappresenterà le scene e le decorazioni tipiche delle festività natalizie con gli artisti della Parata vestiti con i loro costumi più luminosi creati specialmente per l’occasione.

«Questa nuova Parata sarà una bella sorpresa perché ci sarà una versione di una e notturna, si tratta di un nuovo spettacolo con centinaia di luci che illumineranno i carri e racconteranno una storia completamente nuova» racconta Emanuel Lenormand, scenografo di Disneyland Paris.

Decorazioni e intrattenimento per immergersi nella magia del Natale

Disneyland Paris accoglierà gli ospiti quest’inverno con delle decorazioni incantate, perfette per foto magiche con i Personaggi Disney nei loro costumi di Natale.

Una stagione di Natale con il ritorno a Disneyland Paris di spettacoli iconici

Durante la stagione del Natale, gli ospiti potranno vivere un’esperienza più ricca con il ritorno di numerosi spettacoli come Il Re leone e le Terre del Branco già a partire da ottobre. La ciliegina sulla torta sarà l’attesissimo ritorno dello spettacolo notturno Disney Illuminations che ritornerà a partire dal 21 dicembre.

Lo spettacolo notturno Disney Illuminations ritornerà il 21 dicembre

La magia di Disneyland Paris brillerà ancora di più con il ritorno di Disney Illuminations. Lo spettacolo notturno è un concentrato di tecnologia, con suoni e luci, proiezioni, getti d’acqua e effetti speciali da rimanere senza fiato. Topolino sarà il protagonista tutte le sere di un viaggo alla scoperta degli artisti dell’animazione e dei film leggendari. Dal 21 dicembre, accompagnerà di nuovo il pubblico attraverso le storie della Sirenetta, di Nemo e Frozen.

Il Re Leone e Le Terre del Branco, ritornerà al Parco Disneyland dal 23 ottobre 2021

Lo spettacolo del Re Leone e le Terre del Branco tornerà al Parco Disneyland dal 23 ottobre 2021. Questo spettacolo di circa 30 minuti è stato creato appositamente per Disneyland Paris. Cantanti, ballerini, acrobati e percussionisti mettono in scena le avventure di Simba, Nala, Rafiki, Timon e Pumbaa con delle coreografie impressionanti e dei costumi originali. Appuntamento tutti i giorni a Frontierland Theater, nel Parco Disneyland, per vivere alcuni momenti del film Il Re Leone con le musiche amate da diverse generazioni e riarrangiate da Disneyland Paris.

BadTaste è anche su Twitch!