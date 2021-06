GUARDA: le reazioni del pubblico di Arcadia Cinema

È semprea dominare la classifica italiana: il film dicontinua la sua corsa al box-office incassando altri 66 mila euro venerdì, metà di quanto raccolto il primo giorno – una cifra che però includeva anche le anteprime nazionali di lunedì scorso. Complessivamente, quindi, sale a 193 mila euro in due giorni (più le anteprime).

Seconda posizione, ben distanziato, per Crudelia: il film Disney incassa quasi 22 mila euro ed è a un soffio dai due milioni, che supererà oggi. Al terzo posto sale Una donna promettente, che incassa quasi 21 mila euro e sale a 36 mila euro in due giorni. Scende al quarto posto quindi The Conjuring – Per ordine del diavolo, con 20 mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro.

Al quinto posto Spiral – l’eredità di Saw incassa 14 mila euro, salendol così a 244 mila euro, mentre al sesto posto Spirit – Il ribelle incassa 14 mila euro e sale a 249 mila euro complessivi.

Settima posizione per un’altra nuova uscita, School of Mafia, che incassa quasi 8 mila euro e sale a 15 mila euro. All’ottavo posto Raya e l’ultimo drago incassa 4900 euro, salendo a quasi 9 mila euro, mentre chiudono la top-ten Nomadland (ora a 1.4 milioni di euro) e The Father – Nulla è come sembra (ora a 914 mila euro).

A QUIET PLACE 2 – € 66.307 / € 193.185

CRUDELIA – € 21.959 / € 1.980.236 UNA DONNA PROMETTENTE – € 20.825 / € 36.826 THE CONJURING – PER ORDINE DEL DIAVOLO – € 20.464 / € 1.814.481 SPIRAL – L’EREDITÀ DI SAW – € 14.577 / € 244.529 SPIRIT – IL RIBELLE – € 14.394 / € 249.066 SCHOOL OF MAFIA – € 7.957 / € 15.526 RAYA E L’ULTIMO DRAGO – € 4.961 / € 8.955 NOMADLAND – € 4.550 / € 1.444.419 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 4.510 / € 914.707

