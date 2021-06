Gli americani amano ancora il cinema, e il weekend lungo del Memorial Day lo dimostra. Gli Stati Uniti stanno lentamente riaprendo, ma molte sale ancora sono chiuse (soprattutto in Canada, che solitamente rappresenta il 10% degli incassi americani e ora è fermo all’1-2%). La percentuale di cittadini nordamericani non ancora vaccinati è ancora alta, e le riaperture dureranno probabilmente dei mesi, eppure moltissimi spettatori hanno scelto di inaugurare l’estate come tradizione vuole, e cioè andando al cinema a guardare un film nuovo.

Gli incassi registrati in questo weekend lungo del Memorial Day sono sorprendentemente alti: parliamo di 98.5 milioni di dollari in quattro giorni, la cifra più alta dal weekend di San Valentino del 2020 (140 milioni in tre giorni, 163 in quattro giorni per via del Giorno dei Presidenti). Non si tratta solo di un segnale incoraggiante: è un monito per chi era convinto che la pandemia di Coronavirus avesse inferto il colpo definitivo al Cinema, relegandolo a intrattenimento per un’altra generazione. Ed è anche un’indicazione per studios come la Disney e la Warner, che stanno proponendo i propri film sia in sala che in streaming (la prima a pagamento su Disney+, la seconda inclusi nell’abbonamento a HBO Max): i margini dell’uscita in sala potrebbero essere anche più alti con l’esclusività.

Le sale rispettano ancora varie restrizioni, e siamo solo all’inizio della stagione: tante nuove uscite sono in arrivo nelle prossime settimane, e l’ottimismo cresce.

Con gli incassi di lunedì, A Quiet Place 2 raggiunge i 58.5 milioni di dollari nel weekend di quattro giorni: si tratta di un risultato straordinario anche perché in linea con quanto si prevedeva avrebbe incassato il film prima dello scoppio della pandemia (si parlava di 60 milioni). Il primo film, nel 2018, debuttò con 50 milioni di dollari e arrivò a 188 milioni di dollari negli USA e più di 340 milioni in tutto il mondo: ne era costati solo 17. Il secondo ne è costati ben 61, e sicuramente si comporterà come un sequel, quindi non con una crescita progressiva (come fu l’andamento sorprendente del primo film): sarà interessante capire quanto rapido sarà il calo.

Il capo della distribuzione della Parampunt, Chris Aronson, ha commentato così il risultato del film su Variety: “Siamo felici per l’industria, siamo felici per i cinema. Era un referendum sul futuro del cinema, quindi c’è molto da festeggiare”. La Paramount ha annunciato una nuova finestra di esclusiva cinematografica per i propri film: non usciranno in streaming prima di un mese e mezzo dopo il debutto in sala.

Al secondo posto, Crudelia incassa 26.5 milioni di dollari in quattro giorni: si tratta di un buon esordio, anche se in molti ritengono sia condizionato dalla distribuzione in contemporanea su Disney+ con Accesso VIP (cosa che potrebbe anche aver dato un assist ai pirati).

Al terzo posto, molto distante, Spiral incassa 2.9 milioni di dollari, salendo a 20.4 milioni in tre settimane. Quarto posto per l’action movie Wrath of Man, con 2.7 milioni di dollari e 22.8 milioni di dollari complessivi. Chiude la top-five Raya e l’ultimo drago, che incassa 2.7 milioni di dollari in quattro giorni e sale a 51.6 milioni in 13 settimane.

INCASSI USA 28-31/5/2021

A QUIET PLACE 2 – $58,500,000 / $58,500,000 CRUDELIA – $26,500,000 / $26,500,000 SPIRAL – $2,900,000 / $20,407,163 WRATH OF MAN – $2,750,000 / $22,757,737 RAYA E L’ULTIMO DRAGO – $2,570,000 / $51,435,365 DEMON SLAYER – $1,579,000 / $46,700,000 GODZILLA VS. KONG – $1,007,000 / $98,302,000 DREAM HORSE – $817,373 / $1,902,991 THOSE WHO WISH ME DEAD – $641,000 / $6,821,000 WORLD WAR Z – $448,000 / $448,000

Fonte: BOM