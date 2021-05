Come sappiamoè approdato nelle sale americane, e in molti hanno deciso di commentare la pellicola diretta da John Krasinski con protagonista Emily Blunt.

Tra questi c’è anche William Friedkin, regista di L’Esorcista (e non solo), che ha commentato positivamente il film su Twitter definendolo un classico film dell’orrore. Aggiungendo poi “Il cinema è tornato”.

Ecco il tweet:

A QUIET PLACE 2 is a classic horror film. Cinema is back

Di recente anche Ryan Reynolds aveva commentato il film:

l mio amico John Krasinski può cercare di zittirmi quanto vuole, ma non me ne starò zitto sul quanto è ben fatto il secondo A Quiet Place. Non lo griderò, comunque. Non sarebbe decoroso.