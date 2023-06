Il personaggio di Emily Blunt comparirà in A Quiet Place: Day One, il prequel di A Quiet Place in arrivo l’8 marzo 2024?

Deadline, in una recente intervista, ha chiesto all’attrice se effettivamente la rivedremo in qualche modo nel film che, ricordiamo, avrà come protagonista Lupita Nyong’o. Blunt non si è voluta sbilanciare, e sorridendo ha dichiarato:

Questo è il film di Lupita. Capirete perché quando lo vedrete. Tutto avrà un senso. Si tratta di nuovi capitoli e di nuovi modi di vedere quello che è accaduto. Non posso dire tutto.

Il film è ambientato prima dei fatti narrati nel primo film, tratto da un’idea di John Krasinski. La pellicola è diretta da Michael Sarnoski (Pig), subentrato dopo l’abbandono del progetto da parte di Mike Nichols (Midnight Special).

Ricordiamo che A Quiet Place Part III approderà invece nei cinema nel 2025.

