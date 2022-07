A Quiet Place: Day One e il nuovo film diretto da John Krasinski slittano al 2024

Cambi di programma per il calendario della Paramount: dopo la Sony, infatti, anche lo studio ha annunciato le nuove date d’uscita per progetti attesissimi come A Quiet Place.

Il prequel A Quiet Place: Day One, ad esempio, non arriverà più a settembre 2023, ma l’8 marzo 2024.

La pellicola sarà diretta da Michael Sarnoski (Pig), subentrato dopo l’abbandono del progetto da parte di Mike Nichols (Midnight Special). Ricordiamo che A Quiet Place Part III approderà nei cinema nel 2025.

Lo studio ha inoltre annunciato che IF, il nuovo film diretto da John Krasinski con Ryan Reynolds, non arriverà più a novembre 2023, ma il 24 maggio 2024. Nel cast troveremo anche Krasinski, Phoebe Waller-Bridge, Cailey Fleming, Louis Gossett Jr., Fiona Shaw, Alan S. Kim e Steve Carell.

Infine, The Tiger’s Apprentice, adattamento cinematografico del libro fantasy di Laurence Yep, arriverà al cinema il 19 gennaio 2024.

