Deadline riporta in esclusiva che non sarà piùa dirigere il terzo film del franchise di. Stando al giornale, la separazione sarebbe stata amichevole, come dimostra il fatto che il regista stia sviluppando un altro film di fantascienza per lo studio.

A inizio giugno la Paramount ha fissato al 31 marzo del 2023 la data di uscita del nuovo film che doveva essere scritto e diretto da Jeff Nichols sulla base di un’idea di John Krasinski, l’attore, regista e sceneggiatore ideatore del fortunato franchise.

Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller saranno produttori attraverso la casa di produzione Platinum Dunes assieme a Krasinski e alla sua collega della Sunday Night, Allyson Seeger, che sarà produttrice esecutiva.

I giornali l’hanno definito uno “spin-off” della storia, ma in un’intervista con Empire risalente alla scorsa estate, il regista ha preferito definirlo “terzo capitolo” condividendo il suo entusiasmo per aver passato il testimone a Nichols:

L’idea è mia, la storia del terzo film, del terzo capitolo, parte da una mia idea. Sono sincero quando dico che l’unica persona che avevo in mente a cui affidare le redini del progetto era Jeff. Credo sia uno dei migliori registi in circolazione, adoro Mud, è così vero e intimo. Rappresenta lo stesso tipo di ritratto a cui abbiamo puntato con A Quiet Place: il ritratto dipersonaggi veri di cui innamorarsi. È stata la mia prima scelta, ero al settimo cielo quando ha accettato. Gli ho proposto la storia ed è partito a svilupparla da lì, sono così felice. In effetti ha consegnato una sceneggiatura proprio in questi giorni e l’ho amata. L’ho amata con tutto me stesso e non vedo l’ora che lo giri.

Krasinski aveva preferito non sbilanciarsi sulla natura del progetto, non aveva voluto confermare se avremmo rivisto la famiglia Abbott dopo il finale in sospeso del secondo, ma aveva preannunciato qualcosa di inedito:

Continuerà la storia degli Abbott? Chi lo sa! Ma posso dirvi che… sono molto elettrizzato per il terzo capitolo perché farà una cosa che non abbiamo mai fatto prima.

Quel che l’attore e regista aveva suggerito, tuttavia, era che gli eventi del terzo film sarebbero stati avviati proprio da quanto accaduto nel finale del secondo film:

La sequenza finale svela che il mondo adesso è a conoscenza del segnale che rende le creature vulnerabili, perciò cos’è che farà quel mondo con questa risposta, o con quest’arma? Saranno responsabili o no?

A Quiet Place 2 è uscito nei cinema italiani a partire dal 24 giugno ed è ora disponibile in home video.