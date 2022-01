È passato qualche mese da quando Jeff Nichols ha lasciato la regia del terzo film di A Quiet Place , un addio “amichevole” dovuto a divergenze creative, e ora la Paramount Pictures ha trovato un sostituto. Si tratta di, regista del thriller con Nicolas Cage uscito nel 2021,

Secondo quanto spiega Deadline, il creatore, regista e protagonista del film originale John Krasinski è rimasto molto colpito da Pig: Sarnoski era nella shortlist fin dall’inizio per dirigere quello che dovrebbe essere uno spin-off. Prima di lasciare il progetto (per occuparsi di un altro film Paramount), Nichols aveva già iniziato a lavorare alla sceneggiatura (a partire da un’idea di Krasinski), ma non è chiaro quanto di questo materiale verrà utilizzato.

Poco o nulla sappiamo su questo spin-off, se non che non dovrebbe seguire più le vicende della famiglia Abbott, e quindi verosimilmente non verranno coinvolti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe.

A Quiet Place II, uscito a giugno del 2021, ha incassato 297 milioni di dollari in tutto il mondo. Così Krasinski aveva parlato del terzo film qualche mese fa: