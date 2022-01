LEGGI ANCHE – A Quiet Place: Michael Sarnoski dirigerà il terzo film

Dopo Mission: Impossible 7 la Paramount Pictures ha deciso di spostare anche la release nelle sale di

Il film, la cui uscita era prima stata fissata al 31 marzo 2023 è stata ora spostata di qualche mese in avanti, arrivando al 22 settembre dello stesso anno.

Ricordiamo che Michael Sarnoski, regista del thriller con Nicolas Cage uscito nel 2021, Pig, è stato scelto per dirigere il film.

Secondo quanto spiega Deadline, il creatore, regista e protagonista del film originale John Krasinski è rimasto molto colpito da Pig: Sarnoski era nella shortlist fin dall’inizio per dirigere quello che dovrebbe essere uno spin-off. Prima di lasciare il progetto (per occuparsi di un altro film Paramount), Nichols aveva già iniziato a lavorare alla sceneggiatura (a partire da un’idea di Krasinski), ma non è chiaro quanto di questo materiale verrà utilizzato.

Poco o nulla sappiamo su questo spin-off, se non che non dovrebbe seguire più le vicende della famiglia Abbott, e quindi verosimilmente non verranno coinvolti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe.

A Quiet Place II, uscito a giugno del 2021, ha incassato 297 milioni di dollari in tutto il mondo. Così Krasinski aveva parlato del terzo film qualche mese fa:

La sequenza finale svela che il mondo adesso è a conoscenza del segnale che rende le creature vulnerabili, perciò cos’è che farà quel mondo con questa risposta, o con quest’arma? Saranno responsabili o no?

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Paramount/ScreenRant.com