Questo sabato, al festival BottleRock Napa Valley, in California, Bradley Cooper è salito sul palco per un duetto a sorpresa con Eddie Vedder, frontman dei Pearl Jam, per un duetto sulle note di “Maybe it’s time”.

Vedder, infatti, che ha ispirato il personaggio di Cooper in A Star is Born, ha accolto l’attore invitandolo sul palco ed entrambi hanno cantato, alternandosi, a suon di chitarra acustica, una delle canzoni più note del film di successo del 2018 con Lady Gaga.

Trovate il video dell’esibizione qui di seguito:

