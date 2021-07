Variety riporta cheha di recente esplorato la possibilità di vendita a un prezzo tra i

Secondo alcune fonti del giornale la compagnia dietro Moonlight e Diamanti grezzi starebbe trattando con potenziali acquirenti da più di 18 mesi. Non è chiaro se le discussioni siano arrivate a una fase di stallo, ma a quanto pare l’obiettivo principale della società sarebbe l’espansione più che la vendita. Sembra che Apple abbia mostrato un certo interesse in passato, ma nessuna delle due compagnie ha preferito commentare.

Inizialmente il prezzo di 2 miliardi e mezzo aveva attirato un po’ di scetticismo, ma il panorama è cambiato moltissimo negli ultimi 12 mesi.

A fine maggio, ad esempio, è stato annunciato ufficialmente che Amazon comprerà la MGM (Metro Goldwyn Mayer) per 8,45 miliardi di dollari, e la affiancherà ad Amazon Studios, che negli ultimi anni si è concentrato principalmente nella produzione di serie televisive. Più di recente, per la sua casa di produzione Hello Sunshine, Reese Witherspoon ha iniziato a valutare la vendita o un accordo di collaborazione del valore di 1 miliardo di dollari.

Fondata del 2012, A24 ha debuttato senza fare troppo rumore con A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III. Con calma si è ritagliata una fetta di pubblico e soprattutto di autori, proponendo pellicole come The Spectacular Now, Under the Skin, Spring Breakers, Ex Machina e Lady Bird. Di recente ha fatto capolino nel mondo della serialità con Euphoria (HBO), Ramy (Hulu) e John Mulaney & The Sack Lunch Bunch (Netflix).

Prossimamente toccherà all’attesissimo The Green Knight di David Lowery con Dev Patel.

