Sembra che quanto accaduto il 6 gennaio 2021, ovvero l’assalto al campidoglio degli Stati Uniti, abbia convinto finalmente Aaron Sorkin a scrivere una sorta di sequel di The Social Network.

Lo ha rivelato lo sceneggiatore durante una puntata del podcast The Town, in cui ha spiegato di essere attualmente al lavoro su una sceneggiatura che affronterà nientemeno che gli anni più recenti di Facebook di Mark Zuckerberg:

Beh, sì, scriverò di questi fatti. Incolpo Facebook per quanto accaduto il 6 gennaio. […] Sto cercando di scrivere un film su questo argomento. Facebook, tra le altre cose, ha modificato il proprio algoritmo per promuovere i contenuti più divisivi in circolazione, perché avrebbero aumentato l’engagement sulla piattaforma. È quello che ti spinge a fare ciò che viene definito internamente “lo scorrimento infinito” della pagina. Dovrebbe esserci una costante tensione, in Facebook, tra crescita e integrità. Non c’è, in realtà. Si punta solo alla crescita.

Se domattina Mark Zuckerberg si svegliasse e si rendesse conto che non si può comprare nulla con 120 miliardi di dollari che non si può comprare con 119 miliardi di dollari, e che quindi “si potrebbero anche guadagnare un po’ meno soldi, concentrandosi maggiormente sull’integrità”… Sì, si può fare, basta fare delle piccole modifiche.